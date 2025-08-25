여수시, 음식점 불친절·비위생 집중 점검

음식 문화 개선될 때까지 집중 점검과 행정 처분 추진

이미지 확대 여수시청 전경

전남 여수시가 불친절과 비위생 사례로 전국적인 질타를 받은 식당에 대한 집중 점검에 나섰다.25일 여수시에 따르면 보건소 관계자들과 소비자 식품위생감시원 등은 84명으로 구성된 점검반을 구성해 지난 11∼14일 관내 3820개 음식점을 전수 점검했다.주요 점검 내용은 종사자 친절도와 위생 상태, 남은 음식 처리 상태, 화장실 청결도 등 8개 항목의 친절·위생 점검표에 따라 결과를 평가했다. 점검 대상 가운데 34.5%인 1318곳이 부적합 판정을 받았다.784곳은 위생복·모자·마스크를 착용하지 않았으며 180곳은 조리장, 127곳은 화장실 청결이 좋지 않은 것으로 지적됐으며 잔반·음식물 통 보관 상태와 가격표 게시, 종사자 건강, 친절도 등에서 부적합 판정을 받은 식당도 있었다.여수시 관계자는 “오늘부터 1318개 음식점을 대상으로 2차 점검을 하고 지적 사항이 개선되지 않을 경우 행정 처분을 내릴 것”이라며 “음식 문화가 확실하게 개선되도록 집중 점검을 계속하겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자