장성군, ‘황룡강 가을꽃축제’ 준비···해바라기 단지 조성

황룡강 해바라기 식재…가을꽃축제 준비 ‘착착’

황룡강변 곳곳 6개의 주제정원 조성도 추진

이미지 확대 25일 장성군 사회단체 회원들이 황룡강 주변에 해바라기 식재 행사를 갖고 기념 촬영을 하고 있다. (장성군 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장성군이 황룡강에서 올해 가을꽃축제 준비의 일환으로 해바라기 식재 행사를 가졌다.군은 한국농촌지도자 장성군연합회·한국생활개선 장성군연합회·장성군4-H(에이치)연합회·귀농귀촌인협의회 회원 200여 명이 장안교~연꽃단지 일원 4185㎡ 규모 부지에 해바라기 2만 4000여 주를 식재했다고 26일 밝혔다.올해 ‘장성 황룡강 가을꽃축제’는 10월 18일부터 26일까지 열린다. 축제 주제는 ‘황룡강 가을 화담(花談)’이며 꽃, 빛, 음악, 사람을 연결하는 이야기 중심의 프로그램으로 구성될 예정이다. 특히 낮과 밤의 차별화된 매력 구현에 중점을 둔다.군은 2026년까지 황룡강 일원에 총 6개의 주제정원을 만드는 ‘황룡강 지방정원 조성사업’도 추진하고 있다. 축제 주무대인 황룡정원을 비롯해 홍담정원, 참여정원은 이미 완공했고 청백리정원은 축제 전까지 공사를 마무리할 계획이다. 검은숲정원과 푸른물빛정원은 축제 이후부터 조성에 들어간다.김한종 장성군수는 “군민과 함께 가을꽃축제 준비를 시작하게 되어 뜻깊다”면서 “풍성한 가을꽃과 함께 아름다운 주제정원도 조성하고 있으니 많은 방문 바란다”고 말했다.임형주 기자