“100가지 1인 가구 사업 고도화”…오래 머물고 싶은 중구

다음달 을지누리센터에 ‘1인가구 지원센터’

이미지 확대 서울 중구 1인 가구 ‘소셜다이닝’ 서울 중구가 운영 중인 1인 가구가 모여 식사하는 ‘소셜다이닝’에서 참가자들이 요리를 하고 있다.

중구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구가 1인 가구 사업을 전수조사하는 등 1인 가구 정책 고도화를 위한 준비 작업에 나섰다. 중구는 1인 가구 비율이 54.1%로, 서울 자치구 중 두번째로 높다.26일 중구에 따르면, 중구는 총 33개 부서에서 100개 1인 가구와 직·간접적으로 연관된 사업을 진행하고 있다. 그 중 37개는 1인 가구만 대상이며 63개는 1인 가구 체감도가 높은 사업이었다.분야별로는 사회적 관계(53%) 관련이 가장 많았고, 건강(26%), 안전(16%), 경제(13%), 주거(10%) 순으로 뒤를 이었다. 연령대별로는 어르신은 건강, 청년층은 취업 등 경제 분야, 중장년층은 사회적 관계 지원을 중심으로 맞춤형 사업이 추진되고 있었다.사회적 고립을 해소하기 위해 1인 가구가 모여 요리를 만들고 식사하며 교류하는 ‘소셜다이닝’은 중장년층 중심에서 올해는 청년층까지 참여 대상을 넓히기도 했다. 러닝, 원예, 미술치료 등을 함께하며 유대감을 쌓는 ‘싱글벨’도 꾸준히 인기다. 전입 주민에는 ‘1인 가구 전입 웰컴키트’를 제공하고 사회적 고립 위험 가구에는 지역 상점에서 쓸 수 있는 ‘안녕쿠폰’을 지급한다.앞서 중구가 올해 진행한 실태조사에서 1인 가구는 전 연령대에서 건강과 안전에 대한 불안을 느끼고, 사회적 관계 형성에 대한 지속적인 지원이 필요하다고 나타난 바 있다. 중구는 이를 토대로 ‘중구 1인 가구 종합계획’을 수립할 계획이다. 다음달 을지누리센터에 문을 여는 ‘1인 가구 지원센터’를 거점으로 정책을 체계적으로 추진한다.중구 관계자는 “1인 가구가 증가하며 정책 수요도 늘고 있다”며 “정밀한 사업 분석을 토대로 1인 가구가 지역 공동체 안에서 더불어 살아갈 수 있는 다양한 정책을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자