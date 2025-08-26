전남도, 온열질환자 322명 발생

한낮 무더위 시간 야외 작업 자제, 노인 등 취약층 주의 당부

이미지 확대 온열질환 예방조치 홍보물

계속되는 폭염으로 온열질환자 발생이 잇따르면서 전남도가 한낮 무더위 시간대의 야외 작업 자제를 당부하고 나섰다.전남도가 지난 5월부터 운영한 온열질환 응급실 감시체계를 분석한 결과 현재까지 전남지역에서 발생한 온열질환자는 322명이며 이 가운데 2명이 숨진 것으로 나타났다.지난해 같은 기간의 온열질환자 340명보다 18명이 줄어든 규모로 이는 전국 온열질환자(질병관리청 자료)가 총 3815명으로, 지난해보다 1.26배 늘어난 것과 대조된다.전국 발생 환자는 하루 최고기온이 31.1~33.2℃ 구간에서는 1℃ 상승 시 환자가 평균 22명 증가했으며, 33.3℃ 이상에서는 1℃ 오를 때마다 51명씩 늘어나는 경향을 보였다.이는 고온에 따른 건강 위해 위험이 기온에 따라 급격히 증가한다는 점을 보여준다.전남도는 온열질환 예방을 위해 지난해보다 5일 앞당긴 5월 15일부터 9월 30일까지 응급실 감시체계를 운영 중이며 보건소와 응급의료기관을 통해 발생 현황을 실시간 모니터링하고 있다.전남지역 발생자는 연령별로는 65세 이상 고령층 발생 비중이 31.7%로 높고, 시간대는 낮 12시부터 오후 5시 사이다.발생 장소는 실외 작업장이 129명(40.1%), 농경지 66명(20.5%) 등 햇볕에 직접 노출되는 곳에서 환자가 집중적으로 발생해 농업 종사자와 노인층이 폭염에 특히 취약하다는 점이 다시 한번 확인됐다.정광선 전남도 보건복지국장은 “온열질환 예방을 위해 가장 무더운 시간대에는 외출과 야외 작업을 자제하고, 물을 자주 마시고 휴식하는 생활 수칙을 반드시 지켜야 한다”며 “노약자와 만성질환자 등 취약계층은 주변 가족과 이웃의 세심한 관심이 필요하다”고 강조했다.무안 류지홍 기자