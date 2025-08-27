서울시, 순직 소방관 6위 국립묘지 안장…연말까지 23명 안장

전날 국립대전현충원 합동안장식

이미지 확대 서울시, 순직 소방공무원 국립묘지 안장 서울시 소방재난본부는 지난 26일 국립대전현충원에서 순직 소방공무원에 대한 합동 안장식을 거행했다.

서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시 소방재난본부는 전날 국립대전현충원 소방공무원 묘역에서 순직 소방공무원 6위(位)에 대한 합동 안장식을 거행했다고 27일 밝혔다.이날 안장식에는 유가족을 비롯해 소방청, 의용소방대, 재향소방동우회, 순직소방공무원추모기념회 등 200여명이 참석한 가운데 헌화 및 분향, 추모사, 합동 안장 순으로 진행됐다.권혁민 서울소방재난본부 본부장은 추모사에서 “국민 안전을 위해 사명을 다하다 순직하신 선배님들께 깊은 경의를 표하며, 유가족분께도 진심 어린 위로의 말씀을 드린다”고 말했다.서울소방재난본부는 올해 국립묘지 안장 예정인 순직 소방공무원 총 23명 중 유가족과 협의가 끝난 6명을 먼저 국립대전현충원에 안장했다. 나머지 17명에 대해서는 연말까지 서울현충원에 안장될 수 있도록 준비 중이다. 국립묘지 시행령 개정으로 사망 시기 관계없이 국립묘지 안장이 가능해졌고, 안장 자격도 위험 직무 순직자에서 일반 순직자로 확대됐다.아울러 서울시는 2023년 제정한 ‘서울특별시 순직·공상 소방공무원 지원 조례’에 따라 순직 소방공무원 자녀 장학금, 유가족 건강검진 등 유가족 예우 지원을 이어 나갈 계획이다.권 본부장은 “순직 소방공무원의 희생은 국가, 시민 모두가 함께 기억하고 감사해야 할 숭고할 가치”라며 “앞으로 유가족을 위한 제도적 지원을 강화하고, 소방 영웅의 정신을 길이 계승하기 위해 최선을 다해 나갈 것”이라고 전했다.김주연 기자