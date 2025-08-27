강서구, 맨홀 근로자 사망 사고 관련 특별감사 착수

긴급 간부회의…계약부터 현장 작업까지 조사

서울 강서구가 지난 25일 발생한 하수관 공사 현장에서 근로자가 사망한 사건과 관련해 특별감사에 착수한다고 27일 밝혔다.진교훈 강서구청장은 이날 오전 11시 부구청장과 안전교통국장, 감사담당관 등이 참석한 가운데 긴급 간부회의를 열고 “수사가 진행 중이지만 제기되는 여러 의혹에 대해 구청 차원에서 객관적이고 투명한 검증이 필요하다”며 특별감사를 지시했다.강서구는 이번 특별감사에서 계약 절차와 작업 지시 과정, 안전 감독·감리가 적절하게 이뤄졌는지 등을 중점적으로 점검할 계획이다. 특히 안전관리 계획 수립 여부나 근로계약서 구비 실태, 공사 작업 현황 등 구체적인 사실 관계를 바탕으로 사고 원인을 진단한다. 이를 토대로 재발 방지 대책도 마련한다는 방침이다.앞서 진 구청장은 사고 당일인 지난 25일에도 긴급 비상 대책회의를 열고 강서구 내 공사에 대한 특별 안전점검과 재발 방지를 위한 태스트포스(TF)팀 구성, 유가족 지원과 수사 협조 등을 지시한 바 있다.진 구청장은 “감사 결과와 수사 결과를 토대로 불합리한 관행이 발견되면 즉시 개선하고 책임질 부분에 대해서는 엄중하게 책임을 묻겠다”고 강조했다.김주연 기자