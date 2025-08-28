메뉴
중랑구, 중화6구역 재개발사업 신속통합기획 확정

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-08-28 11:42
입력 2025-08-28 11:42

중랑구 재개발사업 본격 추진

서울시 신속통합기획이 확정된 중랑구 중화동 309-39일대 조감도. 중랑구 제공
서울시 신속통합기획이 확정된 중랑구 중화동 309-39일대 조감도. 중랑구 제공


서울 중랑구가 중화6구역(중화2동 309-39번지 일대) 민간재개발사업이 지난 27일 확정됐다고 28일 밝혔다. 앞서 지난 18일에는 주민설명회를 열었다.

중화2동 309-39번지(구역면적 4만 5566㎡, 최고 35층, 1280세대 규모) 일대는 단독·다가구 등의 주거용 건축물이 밀집된 곳이다. 건물의 약 74%가 건축된 지 20년 이상 지난 노후 주택이고 반지하 주택 비율도 약 63%를 차지한다. 불법 주정차 및 협소한 도로 문제 등으로 주거환경 개선의 필요성이 높았던 지역이다.

이번 신속통합기획의 주요 목표는 ▲중랑천 경관과 어우러지는 단지 조성 ▲장미제일시장 인접부 공공·생활시설 확충 ▲중화역~중랑천 보행축 및 어린이공원 설치 ▲교통·기반시설 정비 등 네 가지다.

한편 중랑구는 현재 종전·후 추정자산 산출 및 심의자료를 작성 중이며, 입안동의서 양식을 배부하기 전인 10월 중에 추정분담금 검증위원회를 개최 예정이다. 관계부서(기관) 협의를 거쳐 작성된 정비계획(안)을 바탕으로 10월~11월 주민공람(30일) 및 주민설명회를 목표로 하고 있다.


류경기 중랑구청장은 “이로써 중랑구는 5개 지역이 신속통합기획 확정되었다”며 “이번 신속통합기획 확정으로 중랑천 수변 활력단지로 재탄생해 주민의 쾌적한 일상생활과 지역 활성화로 이어지길 기대한다”고 말했다.

유규상 기자
