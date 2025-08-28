(재)순천문화재단, ‘제6회 순천생활문화페스티벌’ 참여단체 공개 모집···9월 10일까지

생활문화단체(동호회) 대상

공연·전시·체험과 밴드 경연 기회 제공

(재)순천문화재단이 오는 10월 17일부터 이틀 동안 순천조례호수공원 일원에서 열리는 ‘제6회 생활문화페스티벌’ 참여단체를 공개 모집한다. 순천생활문화단체(동호회) 공연·전시·체험 및 순천생활문화밴드 경연대회에 참여할 단체로 오는 29일부터 다음달 10일까지 신청을 받는다.공연·전시·체험 참여대상은 순천에 활동 중인 생활문화 단체를 대상으로 한다. 생활문화밴드 경연대회 참여 대상은 전남권 동호회 및 아마추어 밴드다.순천생활문화단체(동호회) 선정규모는 공연 13개팀 내외, 체험·전시 10개팀 내외다. 선정된 단체는 20만원에서 40만원까지 공연 지원금 및 전시·체험비를 지원받는다.순천생활문화밴드 경연대회는 본선 진출 10개팀을 선발해 경연을 펼친다. ▲대상 1팀(200만원) ▲최우수상 1팀(100만원) ▲우수상 2팀(각 70만원)에 시상금과 상패가 수여된다. 결선 진출 6개팀은 각각 30만원 공연 지원금이 지급된다.김병준 순천문화재단 상임이사는 “이번 페스티벌에 생활문화인들이 다양한 실력을 마음껏 발휘하는 등 일상 속 생활문화를 즐기고, 문화적 가치를 널리 확산하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.순천 최종필 기자