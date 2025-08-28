“맨발로 걷자”…종로 숭인공원 산책로 9월 개장

세족장·황토족장·지압볼장·쉼터 등 갖춰

서울 종로구 숭인공원에 맨발로 걸을 수 있는 산책로가 다음달 1일 문을 연다.28일 종로구는 “구민 누구나 도심 속에서 걷기 운동을 즐기며 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 숭인공원에 맨발산책로를 조성했다”고 밝혔다.이번에 조성된 맨발길은 폭 1.8m, 길이 120m다. 굵은 모래(마사토)와 황토를 9대 1 비율로 혼합한 바닥재로 만들어진 덕분에 자연친화적이고 안전성과 유지 관리 면에서 뛰어나다. 데크길과 이용객 편의를 위한 세족장, 황토족장, 지압볼장, 쉼터 등 다양한 편의시설도 갖췄다.종로구는 다음달 1일 숭인공원 배드민턴장에서 개장식을 열고 주민 의견 수렴 과정과 테이프 커팅식, 맨발 걷기 행사 등도 진행한다. 지난 6월부터 산책로 공사를 시작한 뒤 이달말 준공했다.앞서 지난해 11월에도 인왕산 해맞이동산 일대에 이면도로 콘크리트 포장을 걷어내고 자연경관을 즐길 수 있는 134m 길이의 맨발산책로를 조성했다.정문헌 종로구청장은 “숭인공원 맨발산책로는 산지형 공원에 위치해 무더운 날에도 쾌적한 환경에서 힐링하기에 최적화됐다”며 “앞으로도 주민 건강 증진과 걷기 문화 확산을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.김주연 기자