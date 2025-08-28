‘청소년 꿈 빛나는 금천’…금천미래장학생 100명 모집

정기 장학생 80명·글로벌탐험대 20명

이미지 확대 금천미래장학생 금천미래장학회가 지난해 금천구청에서 ‘후원의 날’ 행사를 열고 장학생들과 기념사진을 찍고 있다.

금천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 금천구가 재단법인 금천미래장학회(장학회)가 올해 장학생을 선발하기 위해 다음달 5일까지 후보자를 접수한다고 28일 밝혔다.선발 대상은 금천구에 거주하는 초·중·고교 재학생과 학교 밖 청소년이다. 올해는 제19기 정기 장학생 80명과 제8기 ‘도전! 글로벌 탐험대’ 20명 등 총 100명을 선발한다.정기 장학생은 성적우수·성적향상·특기자(개인, 단체)·선행·다문화·자기주도 꿈이룸·도전! 꿈나래(공모형)·사회공헌 프로젝트(공모형) 등 8개 분야에서 선발한다. 장학금은 1인당 100만원에서 최대 240만원이다. 사회공헌 프로젝트 분야는 지역사회 문제 해결에 관심이 있는 청소년의 아이디어와 실천력을 평가하기 위해 신설됐다.‘도전! 글로벌탐험대’는 청소년들이 다양한 해외 활동 경험을 바탕으로 성장하는 데 돕는 해외연수 프로그램이다. 올해는 뉴욕 유엔국제학교 회의와 싱가포르 국제도시 진로문화역사 탐방 두분야에서 총 20명을 선발한다. 1인당 최대 450만원까지 참가 비용을 지원하며, 저소득 청소년은 전액 지원한다.일부 분야는 자격 요건이나 선발 절차도 달라진다. 특기자 분야는 신청 자격이 완화돼 학생이 금천구에 있는 학교에 다니지 않더라도 부모 중 한명이 금천구에 살면 신청 가능하다. 도전! 꿈나래, 사회공헌 프로젝트, 글로벌탐험대 등은 서류 심사 외에 별도 면접 심사를 통해 선발한다.접수는 다음달 5일까지 신청서와 서류를 장학회로 방문하거나 등기 우편으로 제출하면 된다. 선발 결과는 오는 10월 1일 발표하고 오는 11월 중 장학증서를 수여한다.박준식 금천미래장학회 이사장은 “재능과 가능성을 지닌 금천구 청소년이 학업과 꿈을 포기하지 않고, 사회를 변화시키는 힘이 되도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.유성훈 금천구청장은 “금천구 청소년 누구나 배움의 기회를 누리고, 미래의 꿈을 키워가길 바란다”며 “앞으로도 다양한 인재 양성 정책을 추진하겠다”고 말했다.김주연 기자