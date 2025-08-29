양천구, 취약계층 어르신…‘대상포진 무료 예방접종’

65세 이상 기초생활수급자 대상

관내 의료기관 100개소 접종

건강 격차해소·의료 안전망 강화

이미지 확대 양천구 대상포진 무료 예방접종 지원안내 포스터. 양천구 제공

서울 양천구는 취약계층 어르신의 건강한 노후 생활을 위해 65세 이상 기초생활수급자를 대상으로 ‘대상포진 예방접종’을 무료로 지원한다고 29일 밝혔다.대상포진은 65세 이상 고령층이 젊은 연령층보다 발병률이 8~10배 높아 예방이 중요하지만, 취약계층 어르신의 경우 비용부담 등을 이유로 접종률이 32%에 그친다.이에 구는 2023년 ‘양천구 대상포진 예방접종 지원 조례’를 제정하고, 지난해부터 취약계층 어르신에게 무료 예방접종을 지원하고 있다.지원대상은 구에 1년 이상 거주한 만 65세 이상 기초생활수급자이면서, 과거에 대상포진 예방접종을 받은 이력이 없는 경우다. 접종은 관내 100개 위탁의료기관에서 가능하며, 희망 시 사전에 백신 보유 여부를 확인해야 한다.접종 시에는 신분증과 기초생활수급자 증명서, 주소 변동 사항이 포함된 최근 1개월 내에 받은 주민등록초본을 지참해야 하며, 무료 예방접종은 백신 소진 시까지 진행된다.이기재 양천구청장은 “고령층의 건강과 일상생활을 위협하는 질환을 사전에 예방하기 위해 어르신들이 경제적 부담 없이 예방접종을 받으실 수 있도록 제도적 기반을 마련하고 적극 지원하고 있다”고 말했다.유규상 기자