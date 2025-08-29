한국 주도 국제 태양광 학술대회 대전서…세계 15개국 700여명 참석

차세대 기술 논의, 내년에는 WCPEC 개최

GPVC 2025가 내달 1~3일 대전에서 개최된다.

한국이 주도하는 국제 태양광 학술대회가 내달 대전에서 열린다.대전시는 29일 한국태양광발전학회가 공동 주최하는 ‘2025 글로벌 태양광 학술대회(GPVC 2025)’가 9월 1~3일 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린다고 밝혔다. 이번 학술대회에는 전 세계 15개국에서 700여명의 석학과 전문가가 참여해 차세대 태양전지 기술의 성과를 공유하고, 건물·농업·수상·모빌리티 등 응용 분야 확산 전략 등을 논의한다. 페로브스카이트-실리콘 탠덤 태양전지와 저가 범용 원소 기반 케스터라이트 태양전지 분야에서 세계 최고 효율을 달성한 최신 연구가 소개된다. 또 여성 연구자 네트워크 강화를 위한 ‘Women in PV’ 특별 프로그램도 진행한다. 국내외 여성 연구자 50여명이 참여해 연구 교류와 공동연구 등을 모색한다.태양광 관련 국제 행사는 세계 최대 규모로, 4년마다 열리는 세계태양광총회(WCPEC)와 우리나라 주도로 GPVC가 매년 한국에서 개최된다.유득원 대전시 행정부시장은 “내년 11월 태양광 분야 올림픽으로 불리는 세계 태양광총회에 앞서 국내 최대 규모의 태양광 학술대회가 대전에서 열린다”며 “대한민국을 대표하는 과학기술 허브 도시로, 태양광·수소 연구 및 실증 인프라 구축과 청정수소를 활용한 도시철도 2호선 트램 사업 등 신재생에너지 보급 확대에 박차를 가하고 있다”고 밝혔다.대전 박승기 기자