중랑구, 2025 양성평등주간 맞이…‘구민과 함께하는’ 기념식 행사·프로그램 진행

이미지 확대 지난해 열린 중랑구 성평등 영화제에 참석한 류경기 중랑구청장과 관계자들의 모습. 중랑구 제공

서울 중랑구가 2025년 양성평등주간(9월 1일~7일)을 맞아 구민 모두가 성평등의 가치를 체감할 수 있도록 다양한 기념행사와 프로그램을 개최한다고 29일 밝혔다.올해 기념식은 다음 달 4일 오후 3시 중랑구청 지하 대강당에서 개최된다. 1부에서는 양성평등 유공자 10명과 여성친화도시 조성에 기여한 우수부서 5곳에 대한 시상이 진행되고, 2부에서는 박지선 숙명여대 심리학과 교수가 ‘사례로 보는 스토킹과 교제 폭력의 심리’를 주제로 특별강연을 진행한다.이번 기념행사 외에도 구는 중랑구성평등활동센터를 비롯한 지역 내 20여 개 기관·단체와 협력해, 다음 달 10일까지 구 전역에서 주민 참여형 마을 행사를 운영한다. 포럼, 영화제, 전시, 강연 등 다양한 프로그램으로 구성되며, 구민 누구나 양성평등 가치를 체험하고 소통할 수 있도록 마련됐다.류경기 중랑구청장은 “양성평등주간을 통해 구민 모두가 서로를 존중하며 함께하는 사회의 의미를 되새기고, 성평등 가치가 지역 전반에 뿌리내릴 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 모든 주민이 존중받고 행복한 중랑구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자