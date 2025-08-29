종로 토박이, ‘주민소통관’으로 나선다

이미지 확대 종로 ‘주민소통관’ 위촉식 정문헌(가운데) 서울 종로구청장이 지난 28일 종로구청에서 주민소통관 위촉식에서 주민들과 기념촬영을 하고 있다.

서울 종로구가 전날 종로구청에서 주민 24명을 ‘주민소통관’으로 위촉했다고 29일 밝혔다.종로구가 이번에 처음 임명한 주민소통관은 지역 현안에 대한 아이디어를 내거나 주요 정책에 제안하고 행사 기획 등을 맡게 된다. 위촉 기간 2년 동안 주민 참여 기반 정책과 종로형 공동체 문화에 기여할 것으로 기대된다.이번에 위촉한 주민소통관은 종로에서 오랜 기간 거주하거나 2대 이상 지역에 주민등록을 둔 10~60대 주민 24명으로 구성됐다. 1회 연임이 가능하다.종로구는 직장인도 참여할 수 있도록 평일 저녁이나 주말 시간대 모임이나 전화·비대면 회의·누리소통망(SNS) 등 다양한 주민 교류의 자리를 마련할 계획이다.더 많은 주민 참여를 유도하기 위해 연내 조례를 개정하고 소통관을 추가 선발한다.정문헌 종로구청장은 “주민소통관은 지역 현안에 대한 의견을 구정에 제시하고 주민 참여를 촉진하는 중추적 역할을 담당할 것”이라면서 “종로의 과거와 현재를 깊이 이해하는 주민들의 경험과 통찰을 토대로 더 나은 종로의 내일을 열겠다”고 밝혔다.김주연 기자