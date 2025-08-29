건강 상담·근력 트레이닝까지…서울 강서구, ‘어르신 장수누리터’

오는 12월까지 운영

서울 강서구는 어르신 맞춤형 건강증진 서비스 ‘어르신 장수누리터’를 오는 12월까지 운영한다고 29일 밝혔다.장수누리터에서 어르신은 의료 전문가와 건강상담을 받고, 유용한 건강 정보를 얻으며 이웃과 교류할 수 있다. 강서구 방화보건지소에서 이 사업이 운영된다.강서구는 65세 이상 인구 비율이 전체의 20%를 넘는 초고령사회에 진입한 만큼 이번 사업으로 어르신들의 건강 수명을 연장하고 활기찬 노후를 지원할 계획이다.장수누리터의 주요 프로그램은 ▲ 전문가 정기 건강상담 ▲ 건강증진 프로그램 ▲ 소그룹 맞춤 트레이닝 등이다. 의사, 운동사, 영양사, 치과의사 등 각 분야 전문가가 어르신과 일대일로 상담해 맞춤형 정보를 제공한다. 건강증진 프로그램에서는 간호사, 운동사, 원예치료사 등이 고혈압이나 당뇨 관리, 우울증 예방, 낙상 예방 등을 교육한다. 프로그램은 다음달부터 12월까지 주 3회 진행된다.건강 체조와 뜨개질 활동 등 소모임에서는 참여 어르신들이 유대감을 쌓을 수 있다. 근력이 약화되거나 낙상 위험이 있는 어르신을 위한 근력 강화 프로그램인 소그룹 맞춤 트레이닝도 있다.모든 프로그램은 65세 이상 어르신이 대상이다. 참가비는 무료다.강서구 관계자는 “이번 장수누리터 운영으로 어르신들이 더욱 쉽게 건강관리 서비스를 접할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 활기찬 노후를 위해 다양한 프로그램을 지속적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.김주연 기자