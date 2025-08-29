광주 남구 반다비체육센터, 범죄예방 우수시설 인증 획득

반다비체육센터, ‘범죄예방 우수시설 인증’ 획득

장애인·비장애인 모두 안심 이용 체육시설 자리매김

이미지 확대 광주 송원스포츠클럽 남구 반다비체육센터가 ‘범죄예방 우수시설 인증’을 받고 기념 쵤영을 하고 있다. (광주경찰청 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주광역시 송원스포츠클럽 남구 반다비체육센터(센터장 신정훈)가 ‘범죄예방 우수시설 인증’을 받았다.광주 남부경찰서 범죄예방진단팀은 남구 반다비체육센터를 직접 진단·평가한 결과, 우수시설로 인증하고 인증패를 수여했다고 29일 밝혔다.남구 반다비체육센터는 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 생활체육시설로, 안전을 최우선으로 운영해 온 것으로 평가를 받았다. 또 지난해에는 국민체육진흥공단의 체육시설 안전경영인증(KSPO 45001)을 획득한 데 이어, 이번에는 범죄예방 우수시설로 인정받으며 이중 안전 인증을 갖춘 체육시설로 자리매김했다.범죄예방 우수시설 인증은 경찰청이 주관하는 제도로, 시민이 이용하는 시설에서 범죄 발생을 예방하기 위해 마련됐다. 경찰서 범죄예방진단팀(CPO)이 직접 현장을 점검해 관리·운영 체계, 감시성, 범죄예방 시설물 설치 여부 등을 확인하며, 체크리스트의 80% 이상을 충족해야 인증을 받을 수 있다.신정훈 센터장은 “이번 인증을 통해 장애인과 비장애인 모두가 안심하고 이용할 수 있는 체육시설로 거듭나겠다”며 “남구 시민들이 보다 안전한 환경에서 체육활동을 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.임형주 기자