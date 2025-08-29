대한매일상회 바로가기
영광군, 불갑산상사화축제 앞두고···‘먹깨비’ 특별이벤트 추진

임형주 기자
수정 2025-08-29 16:14
입력 2025-08-29 16:14

전라남도 공공배달앱 ‘먹깨비’ 특별이벤트
1만 5천 원 이상 주문 시, 7천 원 즉시 할인

이미지 확대
전라남도 공공배달앱 ‘먹깨비’ 홍보 리플렛. (영광군 제공)
영광군은 불갑산 상사화 축제를 앞두고 공공배달앱 ‘먹깨비’ 특별 이벤트를 9월 1일부터 추진한다고 밝혔다.

이번 이벤트 기간에는 전라남도 공공배달앱 ‘먹깨비’에서 15,000원 이상 주문 시 선착순 150명에게 1인당 1회 사용할 수 있는 7,000원 할인 쿠폰이 제공된다.

한편, 전라남도 공공배달앱 ‘먹깨비’에서는 ▲2번 주문 시 1만 원 쿠폰 지급 ▲2천 원 쿠폰 무료 선물 등 다양한 이벤트가 진행 중이다. 또한, 영광군에서‘먹깨비’를 이용할 경우 일반배달가맹점은 배달비 2천 원, 공짜배달가맹점은 무료로 배달 서비스를 제공받을 수 있다.

군 관계자는“9월 26일 개최되는 영광불갑산상사화 축제에 많은 관심 부탁드리며, 연계하여 추진하는 공공배달앱 ‘먹깨비’ 특별이벤트도 적극적인 이용 부탁드린다”라고 말했다.

