영광군, 불갑산상사화축제 앞두고···‘먹깨비’ 특별이벤트 추진

영광군은 불갑산 상사화 축제를 앞두고 공공배달앱 ‘먹깨비’ 특별 이벤트를 9월 1일부터 추진한다고 밝혔다.이번 이벤트 기간에는 전라남도 공공배달앱 ‘먹깨비’에서 15,000원 이상 주문 시 선착순 150명에게 1인당 1회 사용할 수 있는 7,000원 할인 쿠폰이 제공된다.한편, 전라남도 공공배달앱 ‘먹깨비’에서는 ▲2번 주문 시 1만 원 쿠폰 지급 ▲2천 원 쿠폰 무료 선물 등 다양한 이벤트가 진행 중이다. 또한, 영광군에서‘먹깨비’를 이용할 경우 일반배달가맹점은 배달비 2천 원, 공짜배달가맹점은 무료로 배달 서비스를 제공받을 수 있다.군 관계자는“9월 26일 개최되는 영광불갑산상사화 축제에 많은 관심 부탁드리며, 연계하여 추진하는 공공배달앱 ‘먹깨비’ 특별이벤트도 적극적인 이용 부탁드린다”라고 말했다.임형주 기자