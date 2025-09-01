목포시, ‘2025 김대중마라톤대회’ 11월 개최···참가접수 시작

목포시, ‘2025 김대중마라톤대회’ 참가접수 시작

9월 1일부터 10월 15일까지···선착순 5,000명 모집

이미지 확대 포스터 ‘2025 김대중마라톤대회’가 오는 11월 23일 목포시 일원에서 펼쳐진다. (목포시 제공)

‘2025 김대중마라톤대회’가 오는 11월 23일 목포종합경기장에서 열린다.목포시는 ‘2025 김대중마라톤대회’ 참가신청을 9월 1일부터 10월 15일까지 선착순으로 접수한다고 1일 밝혔다.이번 대회는 ▲하프 ▲10km ▲5km 등 3개 종목으로 진행되며, 참가비는 하프·10km 4만 원, 5km 1만 5천 원이다.참가신청은 대한육상연맹 등록 선수를 제외한 누구나 신청할 수 있으며, 총 5,000명을 선착순으로 모집한다. 지난해에는 4,000명 모집이 조기 마감될 정도로 큰 호응을 얻었다.코스는 지난해와 동일하게 운영될 예정이지만, 일부 구간은 조정될 수 있다. 대회코스 등 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인하면 된다.시 관계자는 “올해도 많은 참가자들이 함께 달리며 민주정신을 계승하고, 화합과 평화를 추구한 김대중 대통령의 뜻을 기리는 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대한다”며 “참가자 모두가 안전하고 즐겁게 대회를 즐길 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.임형주 기자