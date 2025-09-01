송파구조정선수단, 전국 시도대회 ‘금·은·동’ 쾌거

이미지 확대 송파구 조정선수단.

서울 송파구는 송파구조정선수단이 제41회 대통령기 전국 시·도 대항 조정대회에서 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개를 획득하는 쾌거를 이뤘다고 1일 밝혔다.대통령기 전국시·도 대항 조정대회는 국내 조정 발전과 우수 선수 발굴을 위해 매년 열리는 전국 규모 대회다. 지난달 22일부터 24일까지 대한조정협회와 화천군 공동 주최로 열린 이번 대회에는 전국 각지의 실업팀과 대학 등 42개 팀이 참가해 실력을 겨뤘다.송파구조정선수단은 이번 대회에서 ▲무타페어(2인승, 채세현·장예진) 부문에서 7분 43초로 1위 ▲쿼드러플(4인승, 김혜연·채세현·박지윤·장예진)부문에서 7분 8초로 2위 ▲싱글스컬(1인승, 박지윤)에서 8분 11초로 3위를 기록하며 금·은·동메달을 획득했다. 무타페어 부문은 올해 진행된 제19회 화천 평화배와 제14회 충주 탄금호배에 이어 또다시 1위를 차지하며 전국 최강임을 입증했다.구는 서울시 자치구 중 유일하게 조정선수단을 운영하고 있다. 특히 미사리조정경기장 인근에 합숙 훈련소를 마련하고 충주호, 화천호 등에서 전지훈련을 실시하는 등 지속적인 지원을 이어오고 있다. 또 생활체육으로서의 조정을 알리기 위해 ‘학생과 함께하는 조정 진로 체험’ 프로그램을 운영하는 등 선수단의 재능기부 활동도 활발히 펼치고 있다.안석 기자