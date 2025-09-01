대한매일상회 바로가기
영광군, ‘위드펫 힐링페스티벌’ 반려견 행사···9월 6~7일

임형주 기자
수정 2025-09-01 15:47
입력 2025-09-01 15:47

제49회 영광군민의 날, 반려견과 함께하는 특별한 축제
‘위드펫 힐링페스티벌’···사람과 반려견 공감대 형성 기여

이미지 확대
영광군 ‘위드펫 힐링 페스티벌’ 오는 9월 6~7일 영광 스포티움에서 개최. (영광군 제공)
영광군 ‘위드펫 힐링 페스티벌’ 오는 9월 6~7일 영광 스포티움에서 개최. (영광군 제공)


영광군은 오는 6일 영광스포티움 군민의 날 행사장에서 반려견과 함께하는 위드펫 힐링펫티벌을 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 반려인 뿐만 아니라 비반려인도 함께 즐길 수 있는 영광 최초의 반려동물 문화축제로 지역 사회와 반려견이 함께하는 힐링의 장으로 마련됐다.

주요 프로그램으로는 반려견과 함께하는 힐링음악회, 청년 공동체 ‘그림터’와 함께하는 그림 전시회, 펫 고민 상담소 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다.

강아지 간식 에그타르트 만들기, 무료 동물등록 및 건강상담, 반려견 순찰대 홍보, 반려견 훈련 상담, 페이스페인팅, 유기동물 입양 홍보, 유기견 돕기 플리마켓 등 체험 부스도 다양하게 준비되며, 댕댕이 놀이터 프로그램은 5(금)~6(토), 9시~17시까지 운영된다.



영광군민의 날 추진위 관계자는“위드펫 힐링페스티벌은 단순한 반려견 행사를 넘어 반려인·비반려인 모두가 함께 어울리고, 반려견과 교감하며 지역 사회의 유기동물 문제 해결과 올바른 반려동물 문화 확산에 큰 기여를 할 것”이라고 말했다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
