전남 관광 ‘남도한바퀴’ 가을 신규 코스 공개

전남국제수묵비엔날레, 낭만적인 가을 풍경, 단풍 명소 등 선보여

이미지 확대 ‘남도한바퀴’ 홍보물

전남도와 전남관광재단이 운영하는 전남 관광지 순환버스 ‘남도한바퀴’가 가을을 맞아 다양한 테마 상품을 선보인다.이번 가을 코스는 단풍 명소와 낭만적인 해변 등 아름다운 가을 풍경과 전남국제수묵비엔날레와 역사 유적지 등을 경유하는 21개의 새로운 코스로 구성됐다.주요 코스는 전남국제수묵비엔날레와 연계한 목포·해남·진도 수묵 여행과 두문마을과 무슬목 해변, 오동도를 경유하는 여수 베네치아 여행, 전남산림자원연구원과 천사대교, 안좌 퍼플섬을 거니는 나주·신안 여행 등이 기대를 모으고 있다.또 가을 풍경을 만끽할 수 있는 곡성 도림사와 구례 천은사, 출렁다리를 걷는 곡성·구례 주말여행 등도 관광객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 것이다.이와함께 오는 10월 목포에서 열리는 남도국제미식산업박람회 특별 코스와 반려견 동반 여행, 1박 2일 남도한바퀴 등 특별 코스도 출시될 예정이다.전남의 아름다운 가을을 경험할 수 있는 21개의 각 코스별 자세한 내용 확인과 예약은 남도한바퀴 홈페이지(http://citytour.jeonnam.go.kr) 또는 전용 콜센터(062-360-8502)를 통해 가능하다.김영신 전남관광재단 대표이사는 “남도한바퀴는 낭만적인 남도의 가을 정취를 만끽할 수 있는 최고의 선택”이라며 “알록달록 물들어가는 남도의 아름다운 풍경 속에서 특별하고 소중한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.무안 류지홍 기자