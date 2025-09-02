대한매일상회 바로가기
장동식 관악구의회 의장, ‘제5회 대한민국 공헌대상 의정대상’ 수상

한준규 기자
수정 2025-09-02 10:30
입력 2025-09-02 10:30
지역사회·지방자치 발전 기여 공로 인정
장 의장 “주민 복리증진·행복지수 높이도록 최선”
장동식 관악구의회 의장. 의원 측 제공
장동식 관악구의회 의장. 의원 측 제공


장동식(국민의힘) 서울 관악구의회 의장이 지난달 30일 국회의원회관에서 열린 ‘2025 대한민국 공헌대상’ 시상식에서 의정부문 대상을 받았다고 2일 밝혔다.

‘대한민국 공헌대상’은 사회 각 분야에서 지속 가능한 사회 구축을 위해 묵묵하게 공헌한 숨은 인물을 발굴하고, 격려하기 위해 시상하는 상이다.

대한민국공헌대상조직위원회는 장 의장이 평소 투철한 사명감과 탁월한 의정활동을 통해 지역사회와 지방자치 발전에 크게 공헌해 의정대상을 수여했다고 전했다.

장 의장은 “이 모든 성과는 오로지 구민 여러분만을 바라보며 노력한 결실”이라며 “앞으로도 지역 곳곳을 발로 뛰며 주민의 복리증진과 행복지수를 높일 수 있도록 최선을 다해 의정활동을 펼치겠다”고 밝혔다.


장 의장은 서원동, 신원동, 서림동을 지역구로 하는 4선 의원으로, 제7대 부의장, 제5·7대 예산결산특별위원장, 제5대 의회운영위원장, 제4대 재무건설위원장 등을 역임했고, 현재 제9대 관악구의회 후반기 의장으로 의정활동을 펼치고 있다.

한준규 기자
