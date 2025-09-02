대한매일상회 바로가기
송파구, 양성평등주간 기념행사 개최

안석 기자
수정 2025-09-02 10:51
입력 2025-09-02 10:51
이미지 확대
서울 송파구 양성평등주간 기념행사. 송파구 제공
서울 송파구는 지난 1일 ‘2025 양성평등주간 기념식’을 개최하고 지역 곳곳에서 다양한 프로그램을 진행했다고 2일 밝혔다.

양성평등주간은 정치·경제·사회 전 영역에서 성별에 따른 차별 없는 사회를 만들고자 지정된 주간이다. 1996년 ‘여성주간’으로 처음 운영된 후 2015년 ‘양성평등기본법’ 시행에 따라 명칭이 변경됐다.

올해 30주년을 맞아 구청 대강당에서 연 기념식은 ▲양성평등 축하공연 ▲유공자 표창 ▲양성평등 퍼포먼스 등으로 이어졌다. 위보라 안무가와 무용수 2명이 선보인 축하공연은 ‘대립과 화합, 차이와 공존’의 순간을 춤으로 표현해 큰 박수를 받았다. 이어 양성평등 지위 향상 유공자 표창에서는 결혼이민자, 경찰관, 양성평등 실현 모범가정 등 10개 팀이 수상의 영예를 안았다.

송파여성문화회관과 송파근린공원에서는 주민이 직접 참여할 수 있는 다채로운 부대행사가 운영된다. ▲양성평등 사연을 만화로 제작한 전시 ▲부채 만들기와 대형 젠가 놀이 ▲공연형 음악극 ‘해녀도전폭망기’ ▲체험 부스 등이 양성평등주간 기간에 마련된다.

안석 기자
