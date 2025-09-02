함께 만드는 쾌적한 순천 왕조 1동 경로당 ‘청년들이 나섰다’

왕조1동 청년회, 경로당 환경개선 등 봉사활동 펼쳐

이미지 확대 순천시 왕조1동 청년회가 폭염이 계속되는 가운데 관내 10개 마을경로당을 대상으로 집중 대청소 활동을 펼쳐 박수를 받았다.

순천시 왕조1동 청년회가 관내 10개 마을경로당에 집중 대청소 활동을 펼쳤다.

‘할머니 할아버지 건강하세요. 우리가 깨끗하게 해드릴게요.”순천시 왕조1동 청년회가 연일 폭염이 계속되는 가운데 지역 내 마을경로당을 대상으로 집중 대청소 정비에 나서 호응을 받았다.이번 활동은 범암마을경로당과 그 주변을 중심으로 이뤄졌다. 어르신들이 폭염에 대비해 시원하고 쾌적하게 경로당을 이용하실 수 있도록 다양한 지원을 해 박수를 받았다.청년회 회원들은 지난달 청년 맥가이버단을 꾸려 관내 10개 마을경로당의 에어컨 작동 상태를 꼼꼼히 확인하고 필터를 교체했다. 정수기 점검과 청소도 함께 진행했다. 경로당이 어르신들의 무더위 쉼터로서 제 기능을 다할 수 있도록 위생관리도 적극 도왔다.또 어르신들께는 에어컨 사용법 안내와 함께 폭염에 대비한 행동요령 교육과 실내 청소, 정리 등 환경개선을 위한 다양한 자원봉사활동을 펼쳤다.신혜정 왕조1동장은 “경로당 대청소를 통해 어르신들이 안전하고 건강하게 여름을 보내실 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 청년들이 지속적으로 봉사에 적극참여 할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자