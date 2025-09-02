전남도, 전국 최초 이·통장 직불 교육 강사 양성

114개 마을 순회 교육으로 공익직불금 감액 예방

이미지 확대 전남도가 선정한 이·통장 직불교육 강사가 나주시 동강면 죽산마을에서 공익직불 맞춤형 교육을 하고 있다.

전라남도가 전국 최초로 이·통장을 직불 교육 강사로 양성해 마을 단위 의무교육을 본격 추진해 호응을 얻고 있다.전남지역 농가들은 2023년 218농가, 2024년 102농가가 의무교육을 받지 않아 총 3천만 원의 직불금이 감액됐다.전남도 농업경영체 농업인의 고령화율이 60.6%에 달하면서 고령농들이 교통 불편과 모바일 활용의 어려움 등으로 기존 교육방식에 참여하기 어려워 교육을 이수하지 못한 상황 때문이다.이에 전남도는 이러한 문제를 해결하기 위해 농산물품질관리원 전남지원과 협력해 이·통장 100명을 직불교육 강사로 선정했다.선정된 이·통장은 114개 마을을 돌며 마을회관 등 농업인들이 접근하기 쉬운 장소를 방문해 공익직불 맞춤형 교육을 했고 3천여 명이 교육을 완료했다.고령농의 교육 접근성 문제를 해소하고 공익직불금 감액을 사전 예방하기 위해 선제적 대응에 나선 것이다.기본형 공익직불금 수령을 원하면 매년 ‘농업·농촌의 공익기능 증진’ 관련 의무교육을 이수해야 하며 이를 이행하지 않으면 직불금의 10%가 감액된다.유덕규 전남도 식량원예과장은 “이·통장 직불 교육 강사 양성은 교육을 넘어 마을 내부에 직불금 전문가를 육성하고 지속가능한 교육 인프라를 조성하는 첫걸음”이라며 “앞으로도 농업인의 소득 안정과 공익직불제의 안정적 운영을 위해 현장 중심의 교육 정책을 지속 확대하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자