대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

순천지역 대학생들, 여름방학 직장체험 만족도는···‘100%’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
최종필 기자
최종필 기자
수정 2025-09-02 15:11
입력 2025-09-02 15:01

7월 28일부터 8월 22일까지 운영

이미지 확대
지난 7월 여름방학 대학생 직장체험 연수생들이 순천시 청년센터 문화공연장에서 사전 직무교육을 받고 있다.
지난 7월 여름방학 대학생 직장체험 연수생들이 순천시 청년센터 문화공연장에서 사전 직무교육을 받고 있다.


순천시가 ‘2025년 여름방학 대학생 직장체험’ 만족도 조사결과 100%의 만족도를 기록했다고 2일 밝혔다.

시는 대학생들의 실무 능력배양과 진로탐색 기회 제공을 위해 지난 7월 28일부터 8월 22일까지 순천시청 및 공공기관에서 대학생 25명이 참여하는 ‘여름방학 대학생 직장체험’ 프로그램을 운영했다.

프로그램 종료 후 실시한 만족도 조사에서 참가자 전원이 프로그램에 만족한다고 응답했다. 또 직장체험으로 도움이 된 점에 대한 응답은 △조직·사회생활 경험 △적성·진로설계 △경제적 지원 △직업 정보 탐색 순으로 나타났다.

이번 프로그램의 한 참여자는 “직장체험을 통해 현장에서만 얻을 수 있는 실제 경험을 바탕으로 소통능력과 상황 대처능력의 중요성을 느꼈다”며 “사회생활에 대한 두려움이 줄고 진로와 취업 준비에 도움이 될 것 같다”고 말했다.



시 관계자는 “대학생 직장체험이 사회적응의 발판이 되고, 진로탐색을 통해 원하는 사회구성원으로 성장하길 바란다”며 “이번 만족도 조사 의견을 반영해 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다”고 말했다.

순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기