영암군, 1인 여행객에도 최대 12만원 혜택

팀에서 1인 여행객까지 인센티브 확장, 시행 1개월 1286팀 신청

이미지 확대 영암 원플러스원 홍보물.

전남 영암군이 9월부터 ‘영암 여행 원플러스원(1+1) 사업’의 확대 운영에 들어갔다.‘영암 여행 원플러스원(1+1) 사업’은 2인 이상이 영암에서 여행하고, ‘영암 여행 원플러스원’ 홈페이지에 관련 서류를 올리면 1회차 5만원, 2회차 7만원, 3회차 10만 포함 최대 24만원 상당을 지원한다.이번 사업 확장은 2인 이상 여행팀에게 제공하던 인센티브를 1인 여행객에게도 최대 12만원 상당의 혜택을 주는 것이 골자다.1인 여행객이 영암에서 5만원 이상을 쓰고, 그 영수증과 신분증, 관광지 사진 등을 영암 여행 원플러스원 홈페이지에 올리면 1회차 2만 5000원, 2회차 3만 5000원, 3회차 5만원 상당의 영암사랑상품권 또는 온라인 영암몰 포인트를 지급한다.특히, 3회차 여행객에게는 1만원의 영암몰 포인트를 추가 제공하고, 여행 전·후 모두 신청할 수 있게 사업을 개편했다.지난 7월 31일부터 시행에 들어간 1개월 만에 1286팀의 사전 신청을 받을 정도로 인기를 끌고 있다.1인 여행객들이 영암에서 쓴 여행비는 1억 600여만원으로, 영암군이 지급한 인센티브 3300만원의 3.16배의 소비 효과를 낸 것으로 집계됐다.영암군은 사업 확장과 9월 초 홈페이지 개편 등으로 다양한 형태의 관광 수요·편의성·만족도를 높여 지속가능한 관광을 견인하고, 여행자 불편 해소, 관광 유인책 강화 등도 달성한다는 방침이다.또 홀로 여행하는 엠지(MZ)세대 관광객 유입과 재방문 촉진, 지역 소상공인 매출 증대에 기여할 것으로 내다보고 있다.이는 지난 1개월 동안 영암여행 원플러스원 사업에 참여한 여행객들이 의견수렴 절차를 거쳐 개선점으로 제시한 의견이기도 하다.우승희 영암군수는 “영암 여행 원플러스원 사업이 영암군민과 여행객이 상생하는 지역 관광 모델로 자리 잡을 수 있도록 꾸준히 보완해 나가겠다”며 “혼자 여행하는 관광객들에게도 영암의 매력과 혜택을 드리겠다”고 밝혔다.영암여행 원플러스원 사업에 대한 자세한 안내는 영암군 관광과 관광정책팀(061-470-2492)에서 한다.영암 류지홍 기자