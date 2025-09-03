강동구, 길동역 에스컬레이터 착공 위해 ‘총력’

이미지 확대 지하철 5호선 길동역 2번 출입구.

서울 강동구는 길동 주민들의 숙원사업인 지하철 5호선 길동역 2번 출입구 에스컬레이터 설치와 관련, 착공을 위한 사전 절차인 토지수용·보상 절차를 완료했으며 착공을 위한 사업비 확보에 총력을 기울이고 있다고 3일 밝혔다.5호선 길동역은 인근에 전통시장, 학교, 병원, 세무서 등 여러 시설이 인접하고 있고 하루 평균 2만명 이상이 이용하고 있다. 그러나 대합실부터 지상 출구까지 이어지는 에스컬레이터가 없어 교통약자의 이용 불편 문제가 지속적으로 대두되어 왔다.이에 구는 서울시 및 서울교통공사 등에 길동역 교통 편의시설 확충과 에스컬레이터 설치 필요성을 적극적으로 피력해 왔다. 그 결과 관련 사업이 2023년 10월 서울시 투자심사위원회를 통과하면서 본궤도에 올랐다. 이어 도시계획시설 변경, 지하안전평가, 토지수용 및 보상 절차 등 마무리되면서 착공에 필요한 모든 사전 행정절차를 끝냈다.남은 관건은 사업비다. 지하철역 승강편의시설 개선사업은 서울시 예산으로 추진된다. 서울시 및 서울시의회의 적극적인 노력으로 총 사업비 98억원 중 65억원이 확보됐다. 하지만 지하철 승강편의시설 설치 공사는 사업비 전액 확보 이후에 착공이 가능해 당초 계획대로 2026년에 착공하려면 내년 서울시 예산에 잔여 사업비 확보가 반드시 필요한 실정이다. 또 건설공사비 상승을 반영하면 총 사업비의 증액이 불가피할 것으로 예상된다.이에 구는 서울시 등 관계기관과의 긴밀한 소통을 이어가며 잔여 사업비의 서울시 예산 반영과 사업의 조속한 추진을 위해 총력을 기울이겠다는 방침이다.이수희 강동구청장은 “착공까지 남은 마지막 단추인 잔여 사업비 확보를 위해 지역구 시의원들과 함께 서울시 등 관계기관과 적극적인 협의를 이어가겠다”고 말했다.안석 기자