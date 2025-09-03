함평군-금호타이어, 빛그린산단 신공장 이전 협력 논의

전남도·함평군·금호타이어 간 업무협약, 태스크포스 구성 추진

이미지 확대 함평군과 금호타이어가 빛그린산단의 금호타이어 신공장 이전 협력 방안을 논의하고 있다.

전남 함평군이 금호타이어의 빛그린국가산업단지 신공장 건립을 적극 지원하기로 했다.함평군은 지난 2일 김명선 금호타이어 부사장과 면담을 갖고, 신공장 건립 추진 현황과 협력 방안 등을 논의했다.이날 면담에서 함평군은 금호타이어가 신속히 공장을 건립할 수 있도록 행정적·제도적 지원에 나서는 한편 기업하기 좋은 환경 조성에도 힘쓰겠다고 밝혔다.이를 위해 기업 유치 전담 태스크포스(TF)를 구성해 투자 상담과 신속한 행정 절차 지원 등의 안정적 투자 기반을 마련하기로 했다.이와함께 전라남도–함평군–금호타이어 간 업무협약(MOU)을 체결해 행정 지원과 협력 관계를 제도적으로 공식화할 방침이다.금호타이어는 지난해 10월 30일 함평군 월야면 외치리 일원에 50만㎡ 부지를 계약하고, 친환경 타이어 등 프리미엄 제품 생산을 위한 최첨단 신공장 건립을 추진 중이다.신공장은 2025년 착공, 2027년 연말 준공을 거쳐 2028년부터 본격 가동될 예정이다.신공장이 가동되면 금호타이어의 900명이 근무하게 되며 연간 530만 본 생산 체제가 구축되고 향후 증축을 통해 1200만 본까지 생산 규모를 확대할 계획이다.또 280여 개의 협력업체 연계로 막대한 지역 경제 파급 효과가 기대되고 있다.이상익 함평군수는 “금호타이어의 신공장 건립은 함평군의 미래 산업지도를 새롭게 그리는 대형 프로젝트로 함평을 서남권 경제 중심지로 도약시키는 계기가 될 것”이라며 “군에서도 행정·제도적 지원을 통해 기업하기 좋은 투자 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다김명선 금호타이어 부사장은 “함평군의 적극적인 관심과 지원 의지에 깊이 감사드린다”며 “지역사회와 함께 성장하는 모범적인 기업 투자 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다함평 류지홍 기자