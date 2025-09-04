이동약자 사각지대 해소…양천구, 소규모시설 경사로 설치 지원

주민생활 밀착시설 대상 무상설치

맞춤형 설치로 이동약자 접근성 개선

이미지 확대 양천구 ‘생활밀착형 소규모시설’ 경사로 설치지원 안내문. 양천구 제공

서울 양천구는 ‘생활밀착형 소규모시설’ 경사로 무상설치 지원사업을 추진하고 다음 달 31일까지 신청자를 모집한다고 4일 밝혔다. 장애인·노약자·임산부·어린이 등 이동약자의 접근 편의를 높이기 위함이다.생활밀착형 소규모시설은 주민이 일상생활에서 자주 이용하는 편의점, 약국, 음식점, 카페, 의원 등 소상공인이 운영하는 상점이다. 구는 설치 의사는 있으나 경제적 부담으로 시설개선이 어려운 소상공인을 지원해 상권 접근성을 높이고, 이동약자의 일상 속 불편을 해결한다는 계획이다.설치대상은 장애인 편의시설 설치의무가 없는 바닥면적 300㎡ 미만 시설이면서 계단이나 단차로 인해 휠체어, 유모차 등의 출입이 어려운 곳이다. 경사로 설치는 설계부터 시공까지 전 과정을 구에서 주관하여 진행하고, 출입문 넓이, 단차 높이 등 현장 여건을 고려해 고정형 또는 이동형 경사로 중 적합한 방식으로 설치할 예정이다.한편 구는 2022년부터 사업을 추진해 현재까지 104개소에 경사로를 설치했으며, 올해도 40여 개소 추가 설치를 목표로 하고 있다.이기재 양천구청장은 “작은 경사로 하나가 누군가에게는 일상을 바꾸는 큰 변화가 될 수 있다”며, “앞으로도 보행약자를 배려하는 도시환경 조성을 위해 주민의 눈높이에서 불편을 살피고, 모두가 체감할 수 있는 무장애 정책을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자