흥겨운 ‘송파백중놀이’ 놀러 오세요

내일 줄타기·씨름·민요 등 풍성

이미지 확대 서울 송파구 서울놀이마당에서 송파백중놀이가 진행되고 있다.

송파구 제공

2025-09-05 29면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 백중(百中)날인 6일 서울놀이마당에서 제33회 ‘송파백중놀이’를 개최한다고 4일 밝혔다.백중놀이는 농촌에서 논매기가 마무리되는 음력 7월 15일 백중날에 각종 연희와 놀이를 즐겼던 세시풍속이다. 특히 송파백중놀이는 한강변 상업 중심지였던 송파장 상인들이 손님을 모으려는 목적으로 전문 놀이패를 불러 큰 잔치를 벌였던 게 시초다. 1925년 한강 대홍수로 송파 일대가 백사장으로 폐허가 되며 명맥이 끊길 뻔했지만, 지난 1989년 송파민속보존회의 첫 공연을 시작으로 복원됐다.이번 행사에서는 송파산대놀이를 비롯해 평소 도심에서 보기 어려운 이색적인 볼거리가 준비된다. 줄타기, 씨름, 민요, 풍물놀이 등이 120분간 이어진다. 별도 예매 없이 누구나 자유롭게 무료로 관람할 수 있다.서강석 송파구청장은 “소중한 송파 고유의 전통문화가 잘 전승돼 오는 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “다가오는 백중날에는 더 많은 구민이 전통 놀이와 프로그램에 참여해 전통문화의 소중함과 즐거움을 느끼는 기회가 되길 바란다”고 말했다.한편 구는 지난해 대수선 공사를 통해 서울놀이마당을 최신 기술을 접목한 전통 연희시설로 탈바꿈한 바 있다.안석 기자