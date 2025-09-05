서울 양천구의회, 진주시의회 의회운영위원회 방문 맞아 협력 강화

이미지 확대 양천구의회 의원들이 진주시의회 의회운영위원회의 방문을 환영하고 있다. 양천구의회 제공

서울 양천구의회는 지난 4일 진주시의회 의회운영위원회 박종규 위원장과 위원들의 비교 시찰 방문을 맞아 양천구의회 회의실에서 상호 발전 방향을 모색하는 등 교류 행사를 가졌다고 5일 밝혔다.이번 방문은 진주시 의회운영위원회의 의정활동 역량 강화와 우수사례 벤치마킹을 위해 마련된 자리로, 타 지자체와 시설을 직접 방문해 실무 능력을 배양하고 실정에 맞는 시책 개발 기회를 얻고자 추진됐다.진주시의회 의회운영위원회 위원들은 양천구의회 본회의장과 상임위원회실 등 주요 시설 운영 현황을 살펴보고, 양 도시 간 교류 방안 등에 대한 의견을 나누는 시간을 가졌다.공기환 양천구의회 부의장은 환영사에서 “이번 교류가 양 의회가 서로의 노하우를 공유하고 협력의 기반을 다지는 중요한 계기가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 더욱 열린 자세로 지방의회 발전을 위해 함께 노력하겠다”고 말했다.양천구의회는 이번 방문을 계기로 타지역 지방의회와의 교류와 협력을 지속적으로 확대해 의정 역량 강화를 위한 협력 체계를 공고히 한다는 계획이다.한준규 기자