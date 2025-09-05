4차산업 교육기관 ‘메이커스쿨 도봉’, 이전 1년 반 만에…1만명 돌파

지난해 2월 도봉구청으로 이전…접근성 개선

올해 하반기 신규 프로그램 11종 운영 예정

이미지 확대 도봉구청에 위치한 ‘메이커스쿨 도봉’ 입구 모습. 도봉구 제공

지역의 4차산업 교육을 이끄는 ‘메이커스쿨 도봉’이 지난해 2월 도봉구청 1층으로 확장 이전한 뒤 이용률이 급증한 것으로 나타났다.서울 도봉구는 메이커스쿨 도봉의 누적 참여자 수가 이전 후 약 1년 6개월 만에 총 1만 21명을 기록했다고 5일 밝혔다. 2021년 설립 이후 3년간 다녀간 6208명과 대비하면 61% 증가한 수치다.도봉구청 이전으로 접근성을 개선하면서 ‘생활 밀착형 교육·체험 공간’으로 탈바꿈한 덕분이다. 구청을 찾는 이들은 자연스럽게 3차원(3D) 프린터와 레이저 기기가 작동하는 모습을 보며 4차산업 기술에 관심을 갖게 되고, 프로그램 참여로도 이어졌다.또 메이커스쿨 도봉은 유아부터 중장년까지 다른 성공 요인으로는 세대별 맞춤 프로그램을 선보이고 있다. 대표적으로 지난 7월 22일 초등학생을 대상으로 한 ‘4차산업 스탬프 투어’를 열었다. 드론 주행 체험, 오큘러스 가상현실(VR)을 활용한 3차원 콘텐츠 제작, 인공지능(AI) 오목 로봇 대결이 가장 많은 호응을 받았다.올 하반기에는 새로운 11종의 교육 프로그램을 운영한다. 코딩, 드론 등 4차산업의 기초를 쉽게 배울 수 있는 ‘원데이 클래스’와 청소년들을 위해 직접 학교 등에 찾아가 교육하는 ‘찾아가는 메이커스쿨’ 등이 있다.오언석 도봉구청장은 “앞으로 지역 학교와 서울로봇인공지능과학관 등 관계기관과의 협력을 더욱 강화해 도봉구를 넘어 서울 동북권을 대표하는 미래 인재 양성의 요람으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.유규상 기자