전남도, 몽골 울란바토르와 교류 협약

관광·문화 교류와 에너지 공동 연구 등 교류 협력

이미지 확대 몽골을 방문중인 김영록 전남지사가 5일(현지시간) 울란바토르시청에서 아마르투브신 암갈란바타르 울란바토르부시장과 ‘전남도-울란바토르시 우호 교류 협약’을 하고 있다.

김영록 전남지사는 5일 몽골 수도 울란바토르시와 우호 교류 협약식을 열었다.몽골을 방문 중인 김 지사는 이날 울란바토르시청에서 아마르투브신 암갈란바타르 부시장 등 두 지역 관계자 20여 명이 참석한 가운데 우호교류 협약을 했다.이번 협약으로 두 지역은 통상·산업, 농업·축산, 교육·청년교류, 문화·관광 등 다양한 분야에서 실질적이고 지속 가능한 교류에 나서기로 했다.전남은 몽골에서 쉽게 경험할 수 없는 바다와 섬, 갯벌 관광자원을 앞세워 현지 여행사와 협력을 강화하고 관광객 유치를 확대할 계획이다.또 두 지역 모두 기후 위기라는 공통 과제에 직면한 만큼 환경·에너지 분야 협력도 강화하기로 했다.풍부한 태양광·풍력 등 재생에너지 자원을 보유한 몽골과 신재생에너지 산업을 전략적으로 육성하는 전남의 공동 연구와 산업 협력을 모색하기로 했다.김영록 지사는 “이번 협약은 전남과 울란바토르가 함께 실질적 성과를 만들어가는 출발점”이라며 “앞으로 문화와 관광, 경제와 환경을 아우르는 교류를 통해 두 지역 주민이 체감하는 혜택을 만들겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자