용산구, 지적 영구보존문서 데이터베이스 구축 완료

이미지 확대 서울 용산구 지적영구보존문서 데이터베이스.



용산구 제공

서울 용산구는 2023년부터 추진해 온 ‘지적영구보존문서 데이터베이스구축 사업’을 지난 달 말 성공적으로 마무리했다고 8일 밝혔다.이번 사업은 토지이동결의서와 측량결과도 등 지적 영구보존문서를 디지털화해 안전하게 보존·관리하고, 활용도를 높이는 것을 목표로 추진됐다.그동안 지적 관련 종이 기록물은 구민의 재산권 행사와 밀접한 관계가 있는 중요한 자료임에도 불구하고, 종이 형태로만 보관되어 훼손·멸실 우려가 컸다. 보존·관리의 한계로 행정적 활용에도 제약이 있었다.데이터베이스(DB) 구축은 종이 문서를 고화질로 스캔해 디지털 이미지로 변환·저장하는 방식으로 진행됐다. 그 결과 1976년 이후 작성된 토지이동결의서 14만 2031면과 측량결과도 3588면 등 총 14만 5000여건의 기록물이 전산화 됐다. 이를 통해 토지대장, 지적도, 결의서, 측량결과도를 지번 단위로 통합 검색할 수 있는 ‘원스톱 서비스’가 가능해졌다.구 관계자는 “이번 전산화 사업으로 구축된 자료는 여러 부서에서 적극 활용할 수 있어 행정 효율성 증대에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 전했다.박희영 용산구청장은 “앞으로 더욱 빠르고 정확한 행정 서비스는 물론 재해에도 안전한 디지털 기반을 마련하겠다”라고 강조했다.서유미 기자