서울시 민관동행사업 본격 추진…개화산역에 시니어 복합시설

안석 기자
안석 기자
수정 2025-09-08 14:53
입력 2025-09-08 14:53
개화산역 공영주차장 투시도. 서울시 제공
개화산역 공영주차장 투시도. 서울시 제공


서울시는 지난해 전국 최초로 도입한 공모형 민간투자사업인 ‘민관동행사업’을 본격적으로 추진한다고 8일 밝혔다. 민관동행사업은 시가 대상지를 먼저 공개하고 민간사업자로부터 창의적인 기획을 제안받아 개발하는 민간투자사업 모델이다.

지난해 민관동행사업 1차 대상지로는 ▲구로구 개봉동 공영주차장 ▲송파구 옛 성동구치소 특계5 부지 ▲강서구 개화산역 공영주차장 등 3곳을 공모해 시범사업으로 추진중이다.

구로구 부지는 주민 생활 편의시설 등을 갖춘 행정복합시설이, 송파구 부지는 공연장을 포함한 복합문화공간이, 강서구 부지는 액티브 시니어를 위한 주거·일자리 복합 공간이 제안된 바 있다. 특히 강서구 부지는 민간사업자로부터 ‘미래형 시니어 복합시설’로 최초제안서가 접수돼 사업추진에 속도가 날 것으로 전망된다.

아울러 시는 민관동행사업 2차 공모 후보지로 서초구와 광진구 2곳을 사전 공개하고, 지역 여건과 정책 방향을 고려해 용도 등을 정한 뒤 연내 공모를 추진할 계획이다. 서초구는 서초동 393-8일대 옛 서초소방학교 부지, 광진구는 능동 18일대 어린이대공원 후문 인근 공영주차장 부지다.


김성보 행정2부시장은 “공모형 민간투자사업이 본격화되면 민간의 활력과 창의성을 기반으로 시 재정 부담 없이 다양한 정책사업을 실현해 도시 매력과 경쟁력 또한 획기적으로 향상될 것”이라고 말했다.

안석 기자
