순천경찰서·대한노인회, 치매 노인 실종 예방 ‘스마트 태그’ 협약···전남 최초

경찰발전협의회 300만원 지원

이미지 확대 왼쪽부터 서정숙 대한노인회 순천시지회 사무국장, 이동원 순천경찰서 경찰발전협의회장, 김영수 대한노인회 순천시지회장, 김대원 순천경찰서장, 송창원 형사과장.

순천경찰서와 대한노인회 순천시지회가 8일 전남 최초로 치매 어르신 실종 예방을 위한 스마트 태그 보관·관리 협약을 체결했다. 급격한 고령화와 치매 환자 증가로 실종 위험이 높아지는 상황에서 치매 어르신의 안전을 보다 효과적으로 확보하기 위해 마련됐다.순천경찰서 경찰발전협의회가 필요한 예산 300만원을 지원했다. 대한노인회는 대상자 선정과 관리 역할을 맡고, 경찰은 실종 발생시 스마트 태그의 위치추적 기능을 활용해 실시간으로 이동 경로를 확인하고 신속하게 수색에 나선다.스마트 태그는 휴대가 간편한 전자 장치로 보호자가 전용 애플리케이션을 통해 위치를 확인할 수 있다. 실종 신고가 접수되면 경찰은 즉시 태그 신호를 기반으로 탐문·수색을 전개해 골든타임 내 발견 가능성을 크게 높일 수 있다.김대원 순천경찰서장은 “스마트태그는 실종 치매 어르신 수색의 골든타임을 확보하는 핵심 장비다”며 “사회적 약자의 안전을 지키는 경찰의 책무를 충실히 이행하겠다”고 밝혔다.김영수 대한노인회 순천시지회장은 “어르신들과 가족들이 안심할 수 있도록 경찰과 긴밀히 협력하겠다”며 “스마트태그 보급이 치매노인 보호의 새로운 전환점이 될 것”이라고 강조했다.이동원 순천경찰서 경찰발전협의회장은 “치매로 인한 실종은 단순한 가출이 아니라 생명과 직결되는 경우가 많아 조기 발견이 가장 중요하다”며 “치매 환자 가족들의 어려움에 조금이나마 도움이 되기 위해 회원들이 한 뜻으로 동참했다”고 말했다.이번 협약으로 순천시는 실종 치매 노인의 조기 발견율을 높이고, 첨단 장비와 공동대응 체계가 결합 된 선제적 사회적 약자 보호 모델을 구축할 것으로 기대된다.순천 최종필 기자