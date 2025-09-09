은평구의회 ‘나란히 연구모임’, 중장년 발달장애인 돌봄 정책 기반 마련 나서

이미지 확대 나란히 연구모임 연구용역 중간보고회 및 토론회 단체사진. 은평구의회 제공

서울시 은평구의회 의원연구단체 ‘은평구 장애인 복지 사각지대 해소를 위한 나란히 연구모임’은 지난달 29일 은평구의회 정책세미나실에서 ‘중장년 발달장애인 돌봄 지원을 위한 실태조사 연구용역’ 중간보고회 및 토론회를 개최했다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 중장년 발달장애인의 돌봄 공백을 해소하기 위한 정책 기반을 마련하고 지역사회의 역할을 논의하기 위해 마련됐다.이날 중간보고회와 토론회에는 연구모임 소속 의원을 비롯해 지역의 전문가, 장애인 부모, 은평구청 관계 공무원, 수행기관 처음헌법연구소 관계자 등 40여명이 참석했다.실태조사 중간보고를 발표한 조유진 소장은 “은평구의 발달장애인과 가족, 활동지원사, 기관 종사자 등 350여명을 대상으로 설문조사와 인터뷰를 진행한 결과, 건강관리·사회참여·자립생활·보호자 지원 전반에서 취약성이 드러났다”며 “특히 부모 사후 대비책에 대한 불안이 높고, 돌봄 부담으로 보호자의 건강 악화와 정서적 소진이 심각하다”고 설명했다.이어진 자유토론에서는 조준호 엔젤스헤이븐 대표, 정종기 한국지체장애인협회 은평구지회 회장, 최용기 은평장애인자립생활센터 소장, 이상하 은평구립 우리장애인복지관 관장이 참여해 현장의 경험과 대안을 제시했다. 토론자들은 ▲중장년 발달장애인 맞춤형 돌봄 서비스 확대 ▲돌봄 인력 전문성 강화와 처우 개선 ▲주간보호센터 등 연령대별 특화 시설 확충 ▲지역 간 서비스 격차 해소 ▲부모 사후 대비 정책 강화 필요성을 강조했다.박세은 나란히 연구모임 대표의원은 개회사에서 “중장년 발달장애인 돌봄은 이제 더 이상 가족만의 몫이 아니라 사회 전체가 함께 책임져야 할 문제”라며 “이번 보고회와 토론회에서 제시된 의견을 바탕으로 실질적인 정책 대안을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.나란히 연구모임은 향후 연구용역 최종보고회를 통해 정책 제언을 구체화하고, 은평구 장애인복지 사각지대 해소를 위한 제도적·행정적 방안을 지속적으로 모색한다는 계획이다.한준규 기자