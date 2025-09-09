대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

영암 출토 마한 유물, 영암 도기박물관으로 이관

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2025-09-09 16:50
입력 2025-09-09 16:50

2·3차 발굴조사 출토품도 영암 도기박물관에서 이관받을 예정

이미지 확대
영암군 내동리 쌍무덤 1차 시굴조사에서 발굴된 영암도기박물관 귀속 유물 6점. 영암군 제공
영암군 내동리 쌍무덤 1차 시굴조사에서 발굴된 영암도기박물관 귀속 유물 6점. 영암군 제공


전남 영암군이 8일 문화유산청으로부터 고대 마한 유산인 내동리 쌍무덤 출토품을 이관 받았다.

이번에 이관된 출토품은 1차 시굴 조사에서 출토된 옹관 편 등 6점으로 마한계 최고 수장층의 장묘 복합체를 대표하는 중요 유물이다.

이번 이관은 지난해 10월 영암 도기박물관이 국가 귀속 유물 보관 관리 위임기관으로 지정된 이후 첫 사례로 그간 영암군이 진행해 온 지역 발굴 문화유산의 지역 박물관 환원 노력의 결실이다.

고대 마한 유적인 영암 내동리 쌍무덤은, 무덤 축조 집단의 뛰어난 기술과 정치적 위상, 외교 전략, 문화 감수성 등을 엿볼 수 있는 지역 중심 세력의 핵심 자료로 평가 받아왔다.

내동리 쌍무덤에서는 1~3차 발굴 조사에서 총 400여 건의 유물이 출토됐다.

영암군은 남은 2·3차 발굴조사 출토품도 귀속 절차가 마무리되는 대로 영암 도기박물관에 이관받을 예정이다.

영암도기박물관은 1~3차 발굴 조사에서 출토된 유물의 체계적 보존·등록·조사·연구를 거쳐 내년부터 전시, 교육에 활용하는 등 지역민과 방문객에게 고대 영암의 역사를 보고 느끼게 할 방침이다.

그동안 영암 지역에서 출토된 유물 대부분은 국립광주박물관 등 외부 기관에 귀속돼 지역민이 감상하기 어려웠다.

이에 영암군은 지역 문화재를 지역민이 가까이서 볼 수 있도록 국가귀속유물 보관 관리 위임기관 지정을 추진했고 영암도기박물관은 지역 문화유산을 보존, 전시할 수 있게 됐다.
thumbnail - 배너

우승희 영암군수는 “이번 이관을 시작으로 문화유산청과 긴밀하게 협력해 내동리 쌍무덤 유물 전체를 지역에서 보존·전시할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영암 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기