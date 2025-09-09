정재동 금천구의원 “기후변화 대응 침수 방지 체계 대폭 강화해야”

이미지 확대 발언하는 정재동 금천구의회 의원. 금천구의회 제공

서울시 금천구의회는 정재동(더불어민주당, 시흥1·4동) 금천구의회 의원이 지난 3일 열린 제257회 임시회 본회의 5분자유발언에서 기후변화로 상시화된 ‘극한 호우’에 대응하기 위해 금천구 침수 방지 체계 전면 강화를 촉구했다고 9일 밝혔다.이날 정 의원은 “2022년 8월 집중호우로 금천구에만 1500여건, 110억원 이상의 피해가 발생했다”며 “현재 우리 구 빗물펌프장의 대부분이 20년 이상 노후화돼 있고 처리용량도 ‘30년 빈도 강우량’(시간당 95mm)에 그쳐, 최근 반복되는 시간당 100mm 이상 폭우에는 사실상 대응이 불가능하다”고 지적했다.정 의원은 주요 대책으로 ▲시흥사거리·현대시장 일대 하수관로 정비사업의 2026년 준공 차질 없는 추진 ▲노후 빗물펌프장의 전면 개선 및 ‘100년 빈도 강우량’ 대응 체계 확립 ▲지하·반지하 주택 침수 방지시설(물막이판) 신속 설치와 철저한 사후관리 ▲빗물받이 관리 강화 및 예산 낭비 방지 ▲수중펌프 등 장비 상시 점검과 침수 대비 초동대응 훈련 강화 등을 제시했다.특히, 정 의원은 이번 임시회에 발의한 ‘서울특별시 금천구 침수 방지시설 설치 지원에 관한 조례 일부개정조례안’을 통해 침수 방지시설 사후관리의 법적 근거를 마련했다. 정 의원은 “침수 방지시설을 설치하는 것만으로는 충분치 않으며, 사후관리가 뒷받침돼야 주민의 생명과 재산을 지킬 수 있다”면서 “이번 조례 개정이 침수 피해 예방을 위한 제도적 기반이 되길 바란다”고 말했다.끝으로 정 의원은 “올여름 피해가 크지 않았던 것은 단지 천운이 따랐던 것일 뿐이다. 더 이상 운에 의존할 수는 없다”며 “주민 안전을 최우선으로 한 선제적 투자와 신속한 행정을 촉구한다”고 발언을 마무리했다.한준규 기자