폐기될 뻔한 소화기로 종로 상가 지킨다…맞춤형 집수리까지

서울 종로구는 구시가지의 열악한 주거환경과 화재 위험이 높은 상가 밀집 지역 환경을 개선하기 위해 ‘RE-BORN(本)’(리본) 사업을 추진한다고 9일 밝혔다.이번 사업은 맞춤형 집수리(RE-HOUSE)와 건축공사장 잔여 소화기 재활용(RE-CYCLING)을 통해 주거복지를 향상하고 화재 예방을 한다는 목표다.주거 취약계층을 위한 맞춤형 집수리 사업 ‘RE-HOUSE’(리하우스)는 도배·장판 교체·전기공사·화재 예방시설 설치 등으로 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여한다. ‘RE-CYCLING’(리사이클링) 사업으로는 건축공사 이후 폐기되는 잔여 소화기 140여개를 선별해 창신동시장골목 등지에 배부해 상가 밀집 지역의 화재를 예방한다.종로구는 전날 종로구청장실에서 KT에스테이트와 업무협약(MOU)을 맺고 주거·상가 환경 개선을 위해 협업하기로 했다. 종로구는 이번달 중 현장 조사를 거쳐 대상 가구를 선정하고 소화기 배부 등을 할 예정이다. KT에스테이트는 전문 인력·자재와 물품을 제공한다.정문헌 종로구청장은 “앞으로도 민관 협력을 바탕으로 건축공사 후 폐기되는 자원을 체계적으로 재활용하고, 자원 선순환 구조를 확대해 구민 안전과 환경 보호에 주력하겠다”고 밝혔다.김주연 기자