양보 없는 이름 싸움에…인천 제3연륙교 명칭 국토부가 선정하나

이미지 확대 인천 제3연륙교 공사 현장. 인천경제청 제공

인천시는 시 지명위원회가 오는 17일 제3연륙교 명칭을 재심의할 예정이라고 10일 밝혔다.인천시 지명위는 앞서 중구와 서구가 갈등을 빚는 제3연륙교 명칭을 ‘청라하늘대교’로 채택했다. 이 명칭은 서구의 대표 신도시 ‘청라국제도시’와 국제공항이 있는 중구 영종도를 대변하는 ‘하늘길’의 상징성을 결합한 것으로 중립 명칭이다. 중구는 ‘영종하늘대교’를, 서구는 ‘청라대교’를 요구했으나 이를 합쳐 만들었다.그러나 중구와 서구 모두 이의를 제기하면서 재심의 절차를 밟게 됐다. 재심의에서도 중구와 서구 양쪽 모두를 만족할 만한 결과가 나오지 않는다면 제3연륙교 명칭 선정 권한은 국토교통부 국가 지명위원회로 넘어간다.국가 지명위 심의 결과는 이의 제기 절차가 없다. 이 때문에 인천 시민들의 의사와 무관한 명칭이 선정될 수도 있다.제3연륙교는 영종대교(제1연륙교), 인천대교(제2연륙교)에 이어 영종도와 육지를 연결하는 세 번째 연륙교다. 길이 4.68㎞, 폭 30m 왕복 6차로로 총사업비 약 7700억원을 투입해 건설 중이며 올해 말이나 내년 초 개통 예정이다.강남주 기자