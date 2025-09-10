함대건 용산구의원, 용문시장 아케이드 누수·상인회 갈등 해결 촉구

이미지 확대 함대건 용산구의원 5분 자유발언을 하고 있다. 의원 측 제공

함대건(더불어민주당, 원효1동·원효2동·용문동) 서울시 용산구의회 의원이 지난 8일 제300회 용산구의회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 용문시장 아케이드 누수 문제와 상인회 갈등 사태에 대한 구청의 근본적이고 책임 있는 대응을 촉구했다고 10일 밝혔다.먼저, 함 의원은 23억원이 투입돼 2023년 12월 준공된 용문시장 아케이드가 불과 1년도 되지 않아 누수가 발생하고 있다고 지적했다. 여러 차례 보강에도 불구하고 누수가 이어져 상인들의 불편과 피해가 반복되고 있으며, 하자보수 기간도 석 달밖에 남지 않았다는 점을 강조했다. 함 의원은 “지금 필요한 것은 임시조치가 아닌 철저한 원인 규명과 확실한 보수”라고 문제를 제기했다.특히, 함 의원은 구청이 ‘지방계약법’상 하자 검사 및 보수 관련 조항을 적극 활용해야 한다고 강조했다. “외부 전문가를 통한 정밀 조사를 통해 누수의 원인을 철저히 규명하고, 하자보수에 필요한 예산 규모를 면밀히 산정해야 한다”며 이를 바탕으로 시공사로부터 책임 있는 하자 보수가 이뤄지도록 조치하고 구민과 의회에 보고해 줄 것을 당부했다.이어 용문시장 상인회 내부 갈등 문제도 지적했다. 상인회는 시장 운영의 핵심 주체임에도 불구하고 갈등으로 인해 공동사업이 중단되고 시장 운영에 차질이 발생하고 있다는 점을 우려하며, 구청이 이 문제를 자율적 문제로만 치부할 것이 아니라, 협의체를 구성해 갈등 해소를 중재하고 필요시 행정적 조치까지 검토해야 한다”고 말했다.발언을 마치며 함 의원은 “용문시장은 구민의 삶과 지역 경제의 중요한 기반이며, 본의원도 끝까지 책임감을 가지고 소통하며 해결 방안을 모색하겠다”고 밝혔다.한준규 기자