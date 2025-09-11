전남도, 적조 확대에 피해 최소화 총력

득량만 주의보·서부 남해 앞바다 예비특보, 방제·예찰 강화

이미지 확대 전남도가 적조 피해 예방을 위해 적조주의보 발령 해역에 황토를 살포하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

남해안 적조주의보가 확대됨에 따라 전남도가 피해 최소화를 위해 방제와 예찰 활동 강화에 나섰다.전남도에 따르면 기존 가막만과 전남 동부 남해 앞바다에서 10일 오후 2시 기준 적조주의보가 확대 발령됐고 전남 서부 남해 앞바다는 예비특보가 추가 발령됐다.특히 대조기 진입으로 적조 띠가 주변 양식장으로 유입될 가능성이 높고 적조 조류인 코클로디니움 성장에 적합한 22~27℃ 수온이 유지됨에 따라 적조 확산 가능성이 높아지고 있다.이에 전라남도는 방제 선박 추가 투입과 황토 살포 범위 확대, 예찰 횟수 증대 등 적조 확산 차단과 양식장 보호에 집중하고 있다.지금까지 황토 5천350톤을 살포했으며, 황토 운반선·포크레인 등 장비 51대와 선박 164척을 투입해 수류 방제 효과를 높이는 한편 현장 대응반을 상시 배치해 정밀 예찰을 실시, 어업인에게 신속 전파하는 등 신속한 방제 지원에도 나서고 있다.또 양식 어류 피해 최소화를 위해 주의보 발령 해역에 양식 중인 참돔과 감성돔 등 양식어류 6407만 마리 가운데 423만 마리를 긴급 방류했고 추가 접수분도 신속히 방류할 계획이다.전창우 전남도 친환경수산과장은 “이번 주는 적조 확산 가능성이 큰 만큼 방제와 예찰을 더욱 강화해 피해 최소화에 최선을 다하겠다”며 “적조 발생해역 어업인은 먹이 공급 중단, 야간 산소발생기 가동 등 양식장 관리 요령을 철저히 준수해 달라”고 당부했다.무안 류지홍 기자