대전 8개 공공기관 하반기 83명 통합 채용…26일부터 원서 접수

일반직 41명·공무직 42명 선발, 필기시험 시가 주관

이미지 확대 대전시가 산하 공공기관 통합채용에 나선다. 올해 하반기는 8개 기관에서 83명을 선발한다. 대전시 제공

대전시 8개 공공기관이 2025년 하반기 83명을 선발한다.11일 시에 따르면 채용은 지원자의 편의를 높이고 채용의 공정성과 투명성을 강화하기 위해 통합채용 방식으로 진행된다. 통합채용에 참여하는 산하 기관은 대전도시공사·대전교통공사·대전관광공사·대전시설관리공단·대전테크노파크·대전정보문화산업진흥원·대전문화재단·대전청년내일재단 등 8개 기관이다. 기관별로는 4개 공사·공단이 73명, 4개 출연기관에서 10명 등 총 83명을 선발할 예정이다. 유형별로는 일반직 41명, 공무직 42명이며 공개경쟁과 경력경쟁으로 나눠 실시한다. 기관별 선발인원은 교통공사가 38명으로 가장 많고 시설관리공단 16명, 관광공사 13명 등이다.원서는 오는 26일 오전 10시부터 내달 2일 오후 6시까지 대전시 공공기관 통합채용 홈페이지(http://daejeon.saramin.co.kr)에서 접수한다. 지원자는 1개 기관 1개 분야만 지원할 수 있다.시험은 1차 필기시험(11월 8일)과 2차 서류전형·면접시험으로 진행된다. 필기시험은 공공기관에서 요청한 과목에 대해 시가 주관해 통합 실시하고 서류 및 면접시험은 기관별 전형 일정에 따라 각각 시행한다.앞서 대전시는 올해 상반기 통합채용을 통해 12개 기관에서 102명을 선발한 바 있다.권현주 대전시 공기업팀장은 “2021년 하반기 통합채용을 도입하면서 취업 준비생은 한 곳에서 채용 일정을 확인, 지원할 수 있고 무엇보다 채용 예측성이 높아졌다”며 “기관 입장에서도 합격자 이탈이 줄어 안정적인 채용으로 이어지고 있다”고 말했다.대전 박승기 기자