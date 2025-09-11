국토부·LH, 화성 반월초 옆 ‘열병합발전소’ 설치 철회

이미지 확대 더불어민주당 전용기 국회의원이 김윤덕 국토교통부 장관과 면담을 갖고 화성 반월동 열병합발전소 건립 계획 철회 및 부지 이전 계획을 확인한 뒤 함께 기념 촬영을 하고 있다. (전용기 의원실 제공)

국토교통부(국토부)와 한국토지주택공사(LH)가 경기 화성시 화성진안 공공주택지구 내 초등학교 인근 열병합발전시설 설치계획을 철회하고 대체부지를 재검토하기로 했다.더불어민주당 전용기 의원(화성정)은 “지난 9일 국회에서 김윤덕 국토교통부장관과 면담하고 반월동 열병합발전시설 현 부지 설치계획 철회와 대체부지 재검토 결정을 확인했다”라고 11일 밝혔다.LH는 화성진안 공공주택지구 내 안정적인 에너지 공급을 위해 지구 동·남측 지역에 열병합발전시설 부지를 계획했지만, 해당 부지가 공동주택과 학교 등 주민 생활권과 인접해 있어 주거환경 저해와 학습권 침해 등 지역사회의 우려가 지속적으로 제기됐다.화성시와 전 의원 등은 그동안 신도시 개발로 인한 주민 불편과 피해를 최소화하고 쾌적한 정주 여건을 확보하기 위해 열병합발전시설의 기존 부지 계획의 부당성과 대체 방안 마련 등을 국토부와 LH 등에 요구해왔다.전 의원은 “이번 철회 결정은 주민들과 함께 이뤄낸 값진 성과다. 주민 피해를 막아낸 만큼 이제는 반월동 부지가 지역발전과 주민 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “앞으로 안전하고 쾌적한 생활환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.화성시는 앞으로 대체부지가 지역 여건과 주민 요구에 맞도록 국토부·LH와 긴밀한 협의를 이어갈 계획이다.안승순 기자