여수시, 여수세계섬박람회 ‘종합지원 TF팀’ 본격 가동

교통·숙박·행사장 조성 등 6개 분야 지원체계 구축, 현안 수시 점검

이미지 확대 '2026여수세계섬박람회 종합지원 TF팀' 이 10일 여수시청에서 첫 회의를 열고 있다.

전남 여수시가 2026여수세계섬박람회의 성공 개최를 위해 부시장을 단장으로 전 부서가 참여하는 ‘종합지원 TF팀’을 구성하고 본격적인 지원 체계를 가동했다.TF팀은 10일 첫 회의를 열고 섬박람회 주요 사업 추진과정에서 필요한 국·도비 건의사업 발굴을 중점 논의했다.이날 회의에서는 6개 국소단장과 2026여수세계섬박람회 조직위원회 관계자 등 12명이 참석해 분야별 지원방안을 공유하고 협력 방안을 논의했다.특히 교통·숙박 인프라 확충과 행사장 환경 조성, 섬 발전 연계 사업 등 다양한 국·도비 건의 과제가 중점 논의됐으며 앞으로 전남도, 정부 등과 협의를 통해 구체적인 사업 계획을 추진하기로 했다.TF팀은 ▲총괄지원 ▲도로교통 ▲숙박·음식 ▲행사장 조성 ▲섬발전지원 ▲관광문화 및 행사지원 등 6개 분야로 운영되며, 전라남도 섬박람회 지원 TF와 조직위원회와 유기적으로 협력할 방침이다.여수시는 섬박람회 개막 1년여를 앞둔 상황에서 다양한 준비와 현안을 수시로 점검·논의해 신속하게 해결해야 하는 만큼 TF팀을 중심으로 행정력을 집중할 방침이다.최정기 부시장은 “섬박람회는 여수의 섬과 바다, 그리고 미래 비전을 세계에 알릴 절호의 기회”라며 “전 부서가 참여하는 TF팀을 중심으로 전라남도와 조직위원회와 긴밀히 협력해 반드시 성공적인 박람회를 이끌겠다”고 강조했다.여수 류지홍 기자