완도군, ‘완도치유페스타 일러스트 공모전’ 개최

류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2025-09-12 11:29
입력 2025-09-12 11:29

완도 관광 자원과 해양치유완도, 완도국제해조류박람회 등 공모

완도치유페스타 일러스트 공모전 홍보물.
완도치유페스타 일러스트 공모전 홍보물.


전남 완도군이 ‘2025 완도 방문의 해’를 기념하고 관광 홍보 콘텐츠를 발굴하기 위해 ‘완도치유페스타 일러스트 공모전’을 개최한다.

공모 분야는 완도 관광 자원과 해양치유완도, 완도국제해조류박람회 등으로 1인 최대 분야별 1점씩, 총 3점까지 출품 가능하다.

접수 기간은 9월 15일부터 10월 31일까지로 구글 폼을 통해 온라인으로 제출하면 된다.

출품작은 실무 부서 및 전문가 심사를 거쳐 대상 1명(100만 원), 최우수상 3명(각 50만 원), 우수상 6명(각 30만 원), 장려상 12명(각 10만 원), 총 22명(총 상금 550만 원)을 선정할 계획이며 수상작은 1인 1작품으로 제한된다.

심사 결과는 11월 26일 발표할 예정이며 수상자에게 개별 통지할 예정이다.

기타 자세한 사항은 완도군 누리집 고시 공고를 통해 확인할 수 있다.

완도군 관계자는 “공모전을 통해 완도의 관광 자원과 치유의 매력을 다양한 시각에서 바라볼 수 있기를 기대한다”며 “수상작은 앞으로 해양치유관광 브랜드를 홍보하는 핵심 자료로 적극 활용할 계획이다”고 말했다.
한편 완도군은 ‘2025 완도 방문의 해’를 기념해 6개 유료 관광지 할인과 섬 스탬프 투어, 무료 사진 인화 이벤트 등 관광객 유치와 지역 경제 활성화를 위한 다양한 프로그램과 이벤트를 추진하고 있다.

완도 류지홍 기자
