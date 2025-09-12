‘2025 세계유산축전 선암사, 순천갯벌’ 개막식···12일 오천 그린아일랜드

‘생명의 유산, 정원의 무대’ 주제

공연, 세리머니, 드론쇼 진행

이미지 확대 선암사 승선교

이미지 확대 순천만습지

이미지 확대 순천만습지

‘2025 세계유산축전 선암사, 순천갯벌’ 개막식이 12일 오후 7시 오천동 그린아일랜드에서 ‘생명의 유산, 정원의 무대’라는 주제로 열린다.세계유산과 함께 생활하고 있는 선암사 스님과 갯벌마을 주민을 비롯한 관람객 3000여명과 세계유산축전을 주관하는 허민 국가유산청장, 노관규 시장, 강형구 순천시의장, 김문수 국회의원 등이 참석한다.개막식은 미디어아트 유산의 빛을 시작으로 선암사 계곡에서 동천을 지나 순천 갯벌까지 흐르는 생명의 물을 따라 자연과 인간의 유산을 품은 순천의 이야기를 담아나간다.주제공연에서는 ‘자연의 여신’ 역할을 하는 소리꾼이 흑두루미 퍼펫과 함께 선암사와 순천갯벌을 탐방하며 순천의 아름다움과 세계유산 보존의 중요성을 강조하고 우리 유산을 미래세대에게 온전히 물려줘야한다는 메시지를 전달한다.주제공연 이후에는 유네스코 지정 초등학교 학생 9명과 내빈 10명이 무대에 올라 우리 유산을 지켜가겠다는 다짐과 함께 유산의 빛을 세계의 하늘로 올려보내는 세리머니를 진행한다. 마지막으로 선암사와 순천갯벌을 형상화한 모습으로 깜깜한 하늘을 밝게 밝히는 400대의 드론쇼와 국악 크로스오버 그룹 유희스카의 축하공연으로 마무리된다.시 관계자는 “선암사와 순천갯벌은 인류 공동의 유산으로서 세계적인 가치를 인정받았다”며 “이는 순천이 지닌 역사적, 문화적, 생태적 가치가 얼마나 뛰어난지 보여주고 있다”고 소개했다. 이어 “이번 개막식을 통해 많은 관람객들이 세계유산의 가치를 체감하고, 특별한 감동을 경험하길 바란다”고 말했다.한편 ‘2025 세계유산축전 선암사, 순천갯벌’은 10월 3일까지 22일간 선암사와 순천갯벌 일원에서 진행된다. 대표적으로 AR·VR 실감형 공연 프로그램인 ‘만일의 수행’, ‘갯벌의 사계’가 관심을 끈다. 산사에서의 하룻밤, 순천만습지 갈대 백패킹, 세계유산 버스투어 등 매력적인 프로그램이 운영되는 등 세계유산도시 순천의 가치를 국내외에 널리 알릴 계획이다.순천 최종필 기자