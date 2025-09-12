다양한 연령대 모인 ‘서대문 구정 홍보단’

이미지 확대 이성헌 서울 서대문구청장이 서대문구 홍보단과 구정현장 투어 기념사진을 찍고 있다.



서대문구 제공

서울 서대문구는 다양한 연령대의 남녀 주민 100명으로 구성된 ‘서대문 구정홍보단’이 소셜미디어(SNS)를 이용해 활발히 활동하고 있다고 12일 밝혔다.서대문구 관계자는 “홍은청소년문화의집, 가재울청소년센터, 서대문 내품애(愛)센터 등을 직접 찾아가는 ‘구정 현장 투어’를 통해 관계자의 설명을 듣고 궁금한 내용은 확인한 뒤 주민들에게 유용한 각종 정보를 소셜미디어에 올리고 있다”고 설명했다.생생하고 현장감 있는 콘텐츠는 이들의 개인 SNS 계정뿐만 아니라 서대문구 소식지 ‘서대문마당’과 구 공식 SNS 등에도 게재된다. 또 정기 간담회와 워크숍을 통해 활동 방향을 수시로 점검하고 있다.서대문구는 이달 중순부터 구정홍보단 2기를 모집한다. 활동 기간은 올해 11월부터 내년 10월까지 1년이다.이성헌 서대문구청장은 “행정 서비스 수용자 입장에서 주민 맞춤형 정보를 전하는 홍보단원분들 덕분에 서대문구가 주민을 위해 하는 여러 일들이 더욱 널리 알려지고 있다”며 “홍보단의 앞으로의 활약도 기대한다”고 말했다.서유미 기자